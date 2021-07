PSG : Le Qatar atteint un objectif, merci Neymar

Dans : PSG.

Depuis plusieurs années, le PSG court après une victoire finale en Ligue des Champions mais également après une notoriété grandissante.

Les deux objectifs du Qatar ont toujours été de grandir sportivement et d’égaler Manchester United, le Real Madrid ou encore Barcelone d’un point de vue marketing et notoriété. Petit à petit, à force de recruter des stars mondiales et de réaliser de bonnes campagnes de Ligue des Champions, le PSG avance dans ses objectifs. Ce n’est pas Omar Da Fonseca qui va dire le contraire. Sur les ondes d’Europe 1, le consultant de BeInSports a notamment expliqué que le PSG occupait une place importante en Amérique du Sud, où les maillots du Paris Saint-Germain fleurissent de plus en plus sur le continent. Un constat qui s’explique par le passage de grands joueurs sud-américains à Paris, de Cavani à Thiago Silva en passant bien sûr par l’icône Neymar…

« Le PSG monte une grosse équipe, je pense que cela est voulu et il y a une vraie stratégie de passer la frontière, de gagner. Cela peut paraître brusque mais le PSG essaie de tout faire pour remporter la Ligue des Champions, ce qui serait l’aboutissement total. J’y vois également une vraie stratégie internationale. Le PSG veut se montrer, par exemple, si vous allez en Amérique du Sud il y a pleins de maillot du Paris Saint-Germain alors qu’à mon époque on ne savait même pas les couleurs du club. On n’arrive pas à reconnaître la dimension que prend le PSG, car notre culture sport on la sous-estime, mais il faut l’accepter, il y a une volonté d’être à la hauteur des grandes équipes anglaises comme Manchester United et l’industrie demande ça » a lancé Omar Da Fonseca, pour qui le Paris SG atteint petit à petit ses objectifs de notoriété. Reste à remplir l’objectif sportif avec une victoire en Ligue des Champions.