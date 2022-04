PSG : Le Qatar alerté sur le problème n°1 avec Neymar

Dans : PSG.

De retour à un très bon niveau sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar est potentiellement annoncé sur le départ en vue du prochain mercato… ou pas sachant qu’aucun club ne peut payer les émoluments de l’attaquant brésilien.

En cette fin d’exercice, Neymar est en train de soigner ses statistiques, vu qu’en l'espace d’une semaine, l’Auriverde a marqué cinq buts et délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé face à Lorient (5-1) puis Clermont (6-1) en championnat. Mais ce n’est pas pour autant que Neymar va réussir à sauver sa saison. Fantomatique lors des grands rendez-vous, et notamment face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Ney a souvent été pris pour cible par les supporters du PSG ces derniers temps. Et c’est en partie pour cela que son départ estival est évoqué du côté du Parc des Princes. Sauf qu’aucun club ne va pouvoir se le payer. En effet, comme l’explique le journal espagnol AS, « hormis Newcastle, récemment racheté par un fonds d'investissement saoudien, aucune autre équipe en Europe ne peut actuellement répondre aux prétentions financières exorbitantes de Neymar ».

Personne ne pourra payer le transfert de Neymar

Prolongé jusqu’en 2025 il y a un an, Neymar touche actuellement un salaire annuel de 40 millions d’euros. Autant dire que son départ du PSG est « mission impossible », le « salaire perçu par le Brésilien étant le principal obstacle à sa sortie ». Cette donnée, le Qatar la connaît parfaitement. Pourtant, la direction du PSG reste ouverte à un éventuel transfert de Neymar, même si pour le moment, aucune offre n’est arrivée sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi. Quoi qu’il en soit, Neymar ne fait plus du tout l'unanimité à Paris, au contraire de Kylian Mbappé, devenu la nouvelle perle que le Qatar veut absolument conserver. En même temps, le Brésilien a coûté plus de 500 millions d’euros au total, entre son transfert record et ses salaires, et pour l’instant, il n’a pas répondu aux grandes attentes placées en lui. Souvent à l'infirmerie, l’ancien attaquant du Barça n’a par exemple pas réussi à amener Paris sur le toit de l’Europe, malgré une finale de Ligue des Champions en 2020.