PSG : Le PSG n'est pas mort, Christophe Dugarry dit merci à ce joueur

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Mardi soir, le PSG a concédé un match nul plutôt logique face à Naples en Ligue des Champions. Dominateurs en première mi-temps, les hommes de Thomas Tuchel ont beaucoup trop subi après le repos pour espérer mieux qu’un partage des points. Surtout, ils peuvent dire merci à un homme selon Christophe Dugarry : Gianluigi Buffon, auteur de plusieurs arrêts de grande classe en deuxième mi-temps. Des arrêts déterminants qui maintiennent le PSG dans la course à la qualification, d’autant que Liverpool a chuté à Belgrade.

Dugarry et les arrêts « miraculeux » de Buffon

« On ne s’attendait pas à ce que les Parisiens souffrent autant. Ils ont eu 20 minutes difficiles en deuxième période, Buffon a fait des arrêts miracles, voire même chanceux diront certains. Mais dans les périodes difficiles, Paris a trop souffert et n’a pas réussi à ressortir. Ils ont fait aussi des mauvais choix offensifs, avec Neymar qui a un peu joué à l’envers en deuxième mi-temps. Les 45 dernières minutes ont été trop moyennes pour les Parisiens pour espérer plus. À l’arrivée, je pense que c’est un résultat équilibré. Il faut que Paris refasse deux prestations comme ça pour espérer se qualifier. Donc ils restent dans la partie, tant mieux pour eux » a lâché Christophe Dugarry sur RMC Sport. Le prochain match des Parisiens en Ligue des Champions, ce sera le 28 novembre prochain face à Liverpool…