PSG : Le PSG a recruté une vedette, Mbappé est devenu une superstar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain l'an dernier en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé provoquait des étincelles dans les yeux des amateurs français de football. Mais en ce mois de septembre 2018, et grâce au Mondial en Russie, le jeune attaquant du PSG et de l'équipe de France, a franchi un énorme palier. Ce lundi, sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a confié son admiration sans limite pour un Kylian Mbappé en passe de devenir la superstar mondiale du football.

« Il suffit de regarder les yeux du public, des autres joueurs sur le terrain, des arbitres et on a compris que ce garçon est passé de grand footballeur en devenir à superstar. Il n'est plus le même et je pense que cela va déteindre sur le Paris Saint-Germain. La presse du monde entier lui tresse des louanges et il a été le premier à l'applaudimètre dimanche soir au Stade de France. La suite s'annonce grandiose », explique le journaliste, visiblement tombé sous le charme de Kylian Mbappé, et il n'est clairement pas le seul sur le planète football. Reste à savoir si cela aboutira à un Ballon d'Or dès cette année pour l'attaquant tricolore, ou s'il faudra encore attendre un peu.