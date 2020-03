PSG : Le programme d’entraînement des joueurs fuite, ça fait jaser

Dans : PSG.

En cette période de confinement, nécessaire pour ralentir la propagation du coronavirus, les joueurs du PSG suivent un programme d’entraînement envoyé par le staff de Thomas Tuchel.

Mardi après-midi, la Ligue de Football Professionnel a indiqué que le championnat de France de Ligue 1 ne reprendrait pas avant le 15 avril, au minimum. Toutefois, il est nécessaire pour Neymar, Kylian Mbappé et les autres joueurs du PSG de pratiquer une activité physique régulière afin que la mise en route sur les terrains, quand cela sera possible, soit la moins longue possible. Visiblement dans le secret des dieux, RMC s’est procuré le programme d’entraînement quotidien des joueurs du Paris Saint-Germain.

« Prenez 1 à 1,5 heures de temps chaque jour pour une séance d’entraînement.

1 : 8 minutes d’échauffement

2 : 10 minutes d’exercices de musculation avec votre propre poids corporel ou une charge supplémentaire si possible

3 : Courses de 35 à 40 minutes avec des vitesses changeantes ou série de corses 5 x 10 min plus rapide interrompues avec 1min de jogging détendu

4 : 5 min « Cool Down », retour au calme » peut-on notamment lire dans le message envoyé par le staff physique du Paris SG aux joueurs de Thomas Tuchel.

Un programme pour le moins minimaliste qui a énormément fait réagir les followers de Loïc Tanzi, journaliste de RMC à l’origine de l’information, sur les réseaux sociaux. Reste à voir dans les prochaines semaines si ce programme aura été efficace et surtout, si les joueurs du Paris Saint-Germain auront été assidus en suivant les consignes du staff de Thomas Tuchel afin que la remise en route soit la moins longue possible en avril ou en mai, lorsque les joueurs seront de nouveau autorisés à s’entraîner ensemble.