PSG : Le plus beau chèque de l’histoire du foot dévoilé

Chaque été, le record du transfert le plus cher dans le football est battu, mais le cap franchi par le PSG pour recruter Neymar devrait tout de même rester en tête de ce classement quelques années. En effet, Paris a lâché 222 ME pour lever la clause libératoire mise en place par le FC Barcelone. Et ce montant est même devenu légendaire, puisqu’il représente également la nouvelle dimension prise par le club de la capitale l’été dernier. Cette clause libératoire, comme le veut le règlement en Espagne, c’est Neymar qui l’a payée directement à son club pour être donc « libéré » de son contrat.

Ce fameux chèque, l’un des avocats de Neymar l’a dévoilé ce mardi, faisant bien évidemment un joli buzz avec ce montant qui comporte vraiment beaucoup de zéros. Le représentant de l’international brésilien a expliqué avoir encadré la copie de ce chèque à en-tête de la banque qatarienne QNB, ce qui est bien évidemment pour lui l’un des grands moments de sa carrière.