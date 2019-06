PSG : Le plan de la Juve pour s'offrir Marquinhos !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En ce début de semaine, Le Parisien a lâché une petite bombe sur le mercato du Paris Saint-Germain, en affirmant que l’une des premières missions de Leonardo serait de boucler le départ de Thiago Silva. Le problème pour Paris, c’est que le Brésilien de 34 ans n’est pas très convoité à travers l’Europe… au contraire de Marquinhos. En effet, la donne est totalement différente concernant l’ancien défenseur de l’AS Roma. La preuve, la Juventus Turin rêve de l’enrôler cet été, à en croire les informations du Corriere dello Sport.

Il faudra avoir de sérieux arguments pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de lâcher celui qui a de grandes chances d’être le capitaine du PSG la saison prochaine. Ainsi, du côté de la Juve, on réfléchit à inclure un joueur dans la transaction, en plus d’une somme d’argent. Et selon le média italien, c’est Douglas Costa, souvent associé à Paris ces dernières années, qui pourrait être inclus dans le deal. Le PSG, qui va devoir renforcer son secteur offensif en cas de départ de Neymar, sera-t-il intéressé par Douglas Costa ? Peut-être. Mais difficile d’imaginer Nasser Al-Khelaïfi sacrifier Marquinhos pour récupérer l’ancien ailier du Bayern Munich.