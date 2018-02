PSG : Le père de Neymar lâche l'info sur la blessure de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

L’épineux dossier de la blessure de Neymar laisse la place à beaucoup d’informations contradictoires. Officiellement, le PSG a annoncé ce lundi soir la blessure à la cheville de son attaquant brésilien, sans donner de précisions sur la durée d’indisponibilité, ni la solution prônée pour le soigner. Ce mardi, la presse brésilienne a annoncé qu’une opération était nécessaire et que l’ancien barcelonais manquerait deux mois de compétition. Une tendance modérée par Unai Emery en conférence de presse, mais confirmée ce mardi par le père de Neymar, qui s’occupe également de ses intérêts. Neymar Senior a ainsi clairement fait savoir à ESPN Brazil que son fils allait probablement être opéré, et manquerait donc six à huit semaines de compétition.

« Qui va décider si il se fera opérer ou non au final, c’est le PSG. Mais c’est dans le domaine chirurgical désormais, les médecins décideront. Il sera absent entre six et huit semaines », a expliqué le père de l’attaquant parisien, qui vient donc doucher les derniers infimes espoirs des supporters du PSG de voir leur joueur être sur pied pour le match retour face au Real Madrid, dans une semaine au Parc des Princes.