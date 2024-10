PSG ‍: Daniel Riolo enterre Kolo Muani et lui fait ses valises

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire à la pointe de l’attaque du PSG contre Nice dimanche soir, Randal Kolo Muani a fait les frais des choix de Luis Enrique en cédant sa place à Kang-in Lee dès la mi-temps à l’Allianz Riviera (1-1).

Remplaçant contre Arsenal mardi soir en Ligue des Champions, Randal Kolo Muani a cette fois débuté la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Nice, dimanche en Ligue 1. La prestation de l’attaquant de l’Equipe de France était attendue alors que chez les observateurs, on se demande pourquoi l’ancien Nantais est si peu utilisé par Luis Enrique. Décevant en première mi-temps, comme la majorité de ses coéquipiers, Randal Kolo Muani n’a pas eu la chance de briller après le repos. Et pour cause, son entraîneur n’a pas été d’une grande patience avec lui en prenant la décision de le sortir dès la pause afin de faire entrer Kang-in Lee dans un rôle de faux numéro neuf. Hasard ou pas, le Paris SG a été beaucoup plus dangereux après la mi-temps et a d’ailleurs réussi à égaliser par l’intermédiaire de Nuno Mendes.

Quoi qu’il en soit, l’aventure entre Randal Kolo Muani et le PSG tourne définitivement mal et il est temps d’y mettre un terme selon Daniel Riolo, qui estime que Paris n’est pas fait pour Kolo Muani et qu’il est préférable pour tout le monde de mettre un terme à cette histoire. « Ne pas comprendre le jeu mis en place au PSG, c’est complètement habituel. Luis Enrique a définitivement enterré Kolo Muani et après tout, ce joueur n’est pas fait pour cette équipe, autant lui payer un billet d’avion et lui dire au revoir. Ca fait longtemps que Kolo Muani n’avait pas été titulaire en numéro neuf, cette fois il l’a fait, ça ne marche pas. Il n’est pas fait pour cette équipe, au revoir monsieur, on va vous trouver un club » a lancé Daniel Riolo, avant de poursuivre.

Daniel Riolo acte le départ de Kolo Muani

« Maintenant, jouons avec un faux numéro neuf, que ce soit Asensio ou Kang-in Lee puisque de toute façon, le PSG joue mieux comme ça. Après le match à Arsenal, ce n’est une fois de plus pas une prestation folle de Paris contre Nice. Le projet, ok, moi je ne sais pas quel est le projet. Il y a une évidence, c’est que Vitinha et Neves doivent être titulaires dans cette équipe. La question, c’est : qui est le troisième ? » a détaillé le journaliste de RMC, qui n’a jamais été trop sévère avec Randal Kolo Muani et qui ne souhaite pas enfoncer davantage le buteur des Bleus.

Sans doute à juste titre, l’éditorialiste estime simplement que le style de Randal Kolo Muani ne correspond pas du tout à ce que veut mettre en place Luis Enrique dans la capitale française, avec un faux numéro neuf habile techniquement pour lancer les flèches Barcola et Dembélé. Dans ce registre, il est clair que Lee ou Asensio sont bien plus habiles et utiles au PSG. Reste maintenant à voir où Kolo Muani pourra rebondir et si son départ sera à l’ordre du jour dès le mois de janvier.