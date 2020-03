PSG : Le patron de Barcelone range le dossier Neymar !

Dans : PSG.

Depuis un an et demi, Neymar et le FC Barcelone sont systématiquement associés en période de mercato. Le Paris Saint-Germain se prépare d’ores et déjà à de nouveaux assauts catalans pour sa star brésilienne l’été prochain…

Mais les offres de Barcelone pour Neymar pourraient bien ne jamais venir cet été. Effectivement, à l’occasion d’un meeting ce mardi après-midi, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu a brièvement évoqué le dossier Neymar. Et selon lui, l’actuel leader de la Liga espagnole devant le Real Madrid n’a aucunement prévu de revenir à la charge pour s’attacher les services du n°10 du Paris Saint-Germain. « Dans ce dossier, on ne sait jamais. Mais pour l’instant, rien n’est prévu concernant Neymar » a indiqué le boss du FC Barcelone dans des propos rapportés par El Desmarque.

Bartomeu évasif sur Neymar et Coutinho, pas sur Messi

Par ailleurs, le dirigeant catalan a également évoqué le dossier Lionel Messi, dont le départ a parfois été murmuré au cours des dernières semaines. « Je peux seulement vous dire que Lionel Messi restera au FC Barcelone et y prendra sa retraite ». Enfin, Josep Maria Bartomeu a évoqué un troisième et dernier dossier du mercato qui se profile à Barcelone, celui de Philippe Coutinho. Prêté au Bayern Munich, le Brésilien ne sait pas encore si le champion d’Allemagne en titre lèvera son option d’achat. Visiblement, la direction du FC Barcelone n’est pas mieux renseignée. « Les dirigeants du Bayern Munich ne m’ont pas communiqué leurs intentions » a indiqué Josep Maria Bartomeu. Assurément, le mercato sera animé l’été prochain en Catalogne. Et malgré les propos du patron de Barcelone, cela risque encore de tourner massivement autour de Neymar et du Paris Saint-Germain…