PSG : Le Paris SG version bling bling, c’est fini !

Dans : PSG, Ligue 1.

Durant tout l'été, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont occupé le terrain médiatique à Paris.

Le message des dirigeants parisiens était clair : le champion de France en titre doit (enfin) se comporter comme une équipe et non comme une accumulation de stars afin de passer en cap en Ligue des Champions et rendre fier les supporters. En ce début de saison, le message semble bien passer chez les joueurs, sérieux et rigoureux notamment lors des grosses affiches face à Lyon et au Real Madrid en Ligue des Champions (0 tir cadré en deux matchs). Pour Le Figaro, le temps du bling bling est définitivement révolu à Paris.

« Moins bling-bling, le PSG est lancé. Paris avance à pas cadencé en ce début de saison. Un PSG qui, à l’image de ce qu’ont réclamé en chœur al-Khelaïfi et Leonardo tout l’été, ne brille pas (seulement) par le talent de ses individualités, mais aussi et surtout par le travail de son collectif et sa solidité défensive. Charge aux « superstars » (Mbappé, Neymar), lorsqu’elles seront toutes aptes, de se fondre dans le moule, de ne pas faire dévier Paris de sa dynamique » écrit notamment le journal, qui met un brin la pression sur les stars de Paris, qui ont tout à perdre en revenant dans une équipe qui tourne à plein régime…