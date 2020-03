PSG : Le Paris SG vacciné, Sagnol s’inquiète

Dans : PSG.

En difficulté sur le plan financier, les clubs européens souffrent de l’interruption de la saison. Mais pour Willy Sagnol, certains s’en sortiront beaucoup mieux que d’autres.

Les présidents de Ligue 1 et d’ailleurs sont unanimes, il faut absolument terminer la saison. Et pour cause, la suspension provoquée par le coronavirus prive les clubs de certaines recettes et les oblige notamment à négocier des salaires à la baisse pour leurs joueurs. Autant dire que certaines formations jouent leur survie. Mais pour Willy Sagnol, il existe aussi la catégorie des clubs qui, en raison de leur puissance économique, ne sont absolument pas affectés par cette crise sanitaire. Un petit groupe dont le Paris Saint-Germain ferait partie selon le consultant.

« Cette crise, elle va favoriser une chose : il va y avoir un écart encore plus grand entre les gros clubs et les petits clubs. Le coronavirus, le PSG, ça n’impacte pas ses comptes ! Idem pour Manchester City, a commenté l’ancien sélectionneur des Bleuets sur RMC. Il va falloir revoir les calendriers avec moins de matchs de coupe d’Europe, il y en a trop. Idem pour les sélections. Et il ne faut qu’une coupe nationale par pays… En surchargeant les compétitions, on en arrive à cette situation. » Forcément, les plus riches ont davantage de marge pour résister pendant cette période difficile. Mais sans recette en billetterie et sans droit TV pour la fin de saison, même le PSG verra la différence…