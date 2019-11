PSG : Le Paris SG salement insulté dans le dossier Mbappé

Dans : PSG.

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli n’a jamais digéré que son poulain le lâche en pleine tourmente. Sa déclaration sur l’avenir de Kylian Mbappé le démontre.

Pendant de longues années, il a joué avec le PSG à son avantage. Et quand cela s’est retourné contre lui, qu’il est allé trop loin pour tenter de forcer un départ de Marco Verratti vers au FC Barcelone, Donato Di Campli a pris la porte, congédié par le joueur italien qui est parti rejoindre l’écurie de Mino Raiola. Depuis, le milieu de terrain continue son aventure au Paris SG avec bonheur, puisqu’il a récemment prolongé une nouvelle fois, et l’agent désavoué peste. Au point d’avoir annoncé son intention de porter son limogeage par Verratti devant les tribunaux, ce qui aurait détruit son image selon lui. Et visiblement, sa haine se limite pas au « Petit Hibou » puisque le club de la capitale n’échappe pas aux critiques. Même quand il s’agit d’annoncer une bonne nouvelle, à savoir que Kylian Mbappé ne pourra jamais être vendu par le PSG.

« Leonardo est une personne extraordinaire. C’est une valeur dans un club qui n’a pas de valeurs. Je m’attends à ce que Mbappé joue au PSG jusqu’en 2080 », a fait savoir Donato Di Capmpli dans un entretien à TMW. Un compliment en forme de critique donc, même si l’avis de l’agent italien n’a pas vraiment d’importance, surtout si cela permet bien au champion du monde français de rester jusqu’en 2080…