PSG : Le Paris SG lâche 20 ME et s'offre Pablo Sarabia !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans les tuyaux ces derniers jours, la venue de Pablo Sarabia au Paris Saint-Germain devrait être officialisée très rapidement.

Car ce lundi soir, AS affirme qu’un accord a quasiment été entériné entre le champion de France en titre et le FC Séville. Le club andalou s’est effectivement fait une raison, après avoir longtemps espéré une prolongation de son international espagnol de 27 ans. Ainsi, le directeur sportif Monchi a accepté une offre de 20 ME de la part de Nasser Al-Khelaïfi, lequel tient visiblement son premier renfort estival.

« Pablo Sarabia a reçu plusieurs offres en Espagne » précise le média madrilène. « L’Atlético de Madrid a tenté de le recruter mais n’a pas été en mesure de concurrencer le PSG sur un plan salarial. Le FC Valence a également négocié sa signature et deux meilleurs clubs, dont l’identité n’a pas filtré, ont été intéressés par la situation du joueur ». Par ailleurs, AS indique que c’est Antero Henrique qui avait initié les négociations du côté de Paris. Un travail conclut en beauté par Leonardo, lequel a validé la piste de ce milieu offensif axial polyvalent, également capable d’évoluer sur les côtés de l’attaque.