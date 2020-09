PSG : Le Paris SG est un grand d'Europe, Nasser Al-Khelaïfi a tranché

Dans : PSG.

Voilà de quoi lancer un débat sans fin, mais le PSG est devenu vice-champion d’Europe cette saison.

Un titre qui ne donne aucun trophée, mais délivre à Nasser Al-Khelaïfi la certitude que son club a encore franchi un cap dans son histoire. Sa présence en finale de la Ligue des Champions est un évènement de premier ordre, et même si le match ne s’est pas déroulé comme c’était souhaité contre le Bayern Munich, la progression est indéniable aux yeux du président du PSG. Dans le magazine officiel de son club, le dirigeant qatari est revenu sur cette progression qu’il attendait forcément depuis longtemps, et sur le changement de statut du Paris Saint-Germain.

« Je me suis d’abord dit aussi qu’il était vraiment très spécial de voir le club se retrouver en finale au moment-même où il atteignait le cap des 50 ans. Que le Paris Saint-Germain vive pour la première fois une finale de Ligue des champions à un tel moment de son histoire, c’est un symbole qui m’a beaucoup touché. J’ai également pensé à l’énorme travail réalisé depuis notre arrivée à la tête du club, en 2011. Pendant ces neuf années, j’ai voulu un PSG capable de regarder les yeux dans les yeux les plus grands clubs du monde. Nous y étions déjà parvenus avant cette finale à Lisbonne, mais nous sommes désormais entrés dans une autre catégorie », a livré un Nasser Al-Khelaïfi qui voit désormais le PSG regarder les grands d’Europe les yeux dans les yeux. Même si parvenir en finale de la C1 démontre une énorme progression par rapport aux saisons précédentes, il faudra confirmer tout cela dans les années à venir. Mbappé, Neymar et compagnie y comptent bien, eux qui ont clamé leur envie de vite revenir à ce niveau.