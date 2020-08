LdC : Le Bayern met fin au rêve du PSG

Dans : Ligue des Champions.

A Lisbonne, Bayern Munich bat PSG 1-0

But pour le Bayern : Coman (59e)

Le PSG a perdu la finale de la Ligue des Champions face à un Bayern Munich qui a fait parler son expérience et son réalisme (1-0). Le but de Coman a tout fait basculer, et Paris n’est jamais revenu dans le match.

Après une longue journée d’attente, le PSG et le Bayern Munich entraient sur la pelouse du Stade de la Luz de Lisbonne avec une histoire différente, mais le même trophée en ligne de mire. Côté parisien, la titularisation de Navas confirmait le retour express du gardien déjà lauréat avec le Real Madrid, tandis que le Bayern Munich laissait Perisic sur le banc, pour donner la priorité à Coman. Comme prévu, cela donnait surtout lieu à une bataille pour la possession du ballon, et donc un match plus tendu que réellement animé. Néanmoins, les occasions étaient bien là. Neuer sortait la grosse parade devant Neymar (18e), tandis que Navas était sauvé par son poteau sur une reprise écrasée de Lewandowski (22e). Juste avant la pause, Mbappé butait sur Neuer d’un tir trop mou, malgré une belle remise de Herrera (45e).

Après le repos, la bataille devenait très tactique avec peu d’ouvertures, mais une seule suffisait au Bayern Munich. Sur un centre au second poteau, l’ancien parisien Coman plaçait une tête victorieuse (1-0, 59e). Dès lors, Paris se découvrait, mais ni Mbappé, ni Neymar ou Marquinhos ne trouvaient l’ouverture face à un Neuer vigilant comme à ses plus belles années. La solution ne venait pas et le chrono s’écoulait jusqu’au bout avec un Neymar qui perdait son jeu, et un Mbappé peu tranchant. De quoi laisser de gros regrets, notamment au niveau d’un réalisme qui a totalement fui, ce qui ne pardonne pas à ce niveau.