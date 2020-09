PSG : Le pacte d'Al-Khelaïfi avec Neymar avant de jouer l'OM

Dans : PSG.

Après la petite claque reçue sur le terrain de Lens ce jeudi, une défaite 1-0 avec un effectif complètement décimé, le PSG sait très bien qu’il ne présentera pas son meilleur visage ce dimanche face à l’OM.

Néanmoins, le retour d’un ou deux joueurs majeurs est évoqué avec la fin de la période d’isolation pour certains, et la reprise de l’entrainement ce vendredi pour Navas et Neymar notamment. Après la grosse boulette de Bulka et l’apathie offensive des Parisiens à Bollaert, la tentation est forcément grande de donner un peu plus de classe et de sécurité à cette équipe parisienne forcément balbutiante, mais pour qui une défaite à domicile face à l’OM ferait tout de même mauvais genre. Pour le moment, le Brésilien se sent bien, n’a connu qu’un jour de fièvre et a passé un test confirmant que le virus était derrière lui. Il va se tester plus sérieusement lors de la séance de ce samedi, mais il n’aura pas la décision finale de jouer le Classique.

Contrairement à ce qui se passe souvent dans ces cas de figure avec des joueurs majeurs, le PSG ne se fiera pas aux sensations de Neymar pour trancher. Comme l’explique Le Parisien, Thomas Tuchel a l’appui total de sa direction pour trancher avec le staff médical et ne prendre aucun risque avec son numéro 10. Interdiction donc de le remettre trop rapidement sur le terrain après le Covid-19 et trois semaines sans jouer. Si parfois, Nasser Al-Khelaïfi a pu aller dans le sens des joueurs et donner son feu vert pour un retour rapide de ses stars, il appelle à la plus grande prudence, et ne prendrait pas ombrage d’une mesure de restriction de Tuchel à l’égard du Brésilien, qui ne sera donc pas poussé sur le devant de la scène en sauveur ce dimanche face à l’OM.