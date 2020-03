PSG : Le monde sans pitié du mercato, Thiago Silva rêve du Barça

Dans : PSG.

Huit ans après sa signature au Paris Saint-Germain, Thiago Silva va quitter la capitale, libre de tout contrat, à l’issue de la saison.

En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont pris la décision de ne pas prolonger le contrat de l’international brésilien, malgré l’envie de Thiago Silva de rester au PSG. Peu à son avantage contre le Borussia Dortmund et très incertain pour le match retour face aux Allemands au Parc des Princes, l’ancien défenseur de l’AC Milan ne compte toutefois pas rentrer au Brésil si rapidement. Effectivement, le Mundo Deportivo indique dans son édition du jour que le capitaine du PSG souhaite encore relever au moins un défi en Europe. Et il rêve notamment d’un club en grande difficulté ces dernières semaines… à savoir le FC Barcelone.

En effet, le média affirme que Thiago Silva attend avec impatience une offre du FC Barcelone, un club qui a pourtant fait tant de mal au Paris Saint-Germain ces dernières années. Pour accomplir son rêve de jouer au côté de Lionel Messi en Catalogne, Thiago Silva serait même prêt à faire un effort colossal sur son salaire, ce qu’il refuse de faire pour rester au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone partage le rêve de Thiago Silva. Car si le club blaugrana est effectivement très juste quantitativement au niveau de son effectif, ce n’est pas vraiment en défense centrale que le bât blesse avec la présence de trois joueurs de bon niveau : Gérard Piqué, Samuel Umtiti et Clément Lenglet. En attaque, la chanson est différente et c’est précisément dans ce secteur que Barcelone concentrera ses efforts l’été prochain. Malheureusement pour Thiago Silva, il y a donc fort à parier que l’actuel dauphin du Real Madrid craque plutôt pour Neymar que pour lui lors du prochain mercato estival…