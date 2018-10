PSG : Le mercato du PSG, un fiasco ? Maxwell hausse le ton

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été au mercato, la priorité absolue du Paris Saint-Germain était de recruter au poste de milieu défensif.

Il était important de combler les départs de Giovani Lo Celso et de Thiago Motta mais à la surprise générale, personne n’est arrivé dans la capitale française. Interrogé par l’AFP, Maxwell est revenu sur le mercato estival du PSG. Et selon le coordinateur sportif du club, il était difficile de trouver un joueur suffisamment fort pour réellement renforcer l’équipe de Thomas Tuchel. Et le manque de renfort à ce poste ne doit pas être une excuse tant l’effectif est de qualité selon le Brésilien.

« Un problème au mercato ? Non, aucun. C'est toujours difficile de trouver des joueurs du niveau du PSG. On a fait le maximum. L'équipe est équilibrée, l'effectif est bon, très bon, il y a de la qualité, on a des jeunes joueurs qui arrivent de la formation... Ça marche très bien en ce moment. Henrique touché par les critiques ? Je ne suis pas là pour parler de ça » a confié le bras droit du directeur sportif parisien, qui refuse de tomber sur le Portugais malgré les critiques qui se sont abattues sur lui ces dernières semaines. Désormais au PSG, il n’y a que les grandes affiches de Ligue des Champions qui pourront prouver que le mercato a été une réussite… ou un fiasco.