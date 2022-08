PSG : Le marabout viré, Mbappé s'est vengé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Du côté des supporters parisiens, on commençait à ironiser sur la période de déveine de Kylian Mbappé contre Monaco et en première période à Toulouse. Le numéro 7 du PSG a effacé le mauvais sort.

Tandis que l’affaire Pogba a impliqué, bien malgré lui, Kylian Mbappé, nombreux étaient ceux qui s’amusaient de voir que l’attaquant tricolore avait été transparent dimanche contre Monaco et avait raté quelques occasions très nettes ce mercredi soir contre le TFC. Le fameux marabout, soi-disant payé par Paul Pogba pour nuire à la star tricolore du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, semblait avoir faire du bon boulot et sur les réseaux sociaux, même les fans du PSG ironisaient sur ce thème. Mais le sorcier a rapidement dû déchanter puisque sur une superbe action initiée par Lionel Messi, Kylian Mbappé a marqué le deuxième but parisien contre Toulouse, le ballon passant entre les jambes d’un Maxime Dupe de gala. Évidemment, la toile s’est enflammée après ce but de Mbappé, même si quelques minutes plus tard, le numéro 7 trouvait la transversale, échouait dans un duel avec le portier toulousain puis trouvait encore le poteau du TFC sur le troisième but du PSG signé Bernat (3-0, 90e+1)

Mbappé 1 - Sorcier 0, le PSG a gagné

« Allez Paul on a assez rigolé, dit au marabout que c’est terminé, laisse Mbappé tranquille ohh », « Le marabout de Pogba il est trop nul, Pogba il est blessé et Mbappe il fait un début de saison de ouf mdrr », « Le marabout de Pogba c'est que Mbappé va faire une saison à 75 buts et finir 2e du Ballon d'Or derrière Haaland », « Mbappe 1 - Marabout 0 », « On remercie Paul Pogba d’avoir arrêté les virements mensuels western union au marabout pour libérer Mbappé », chacun y est allé de son petit commentaire sur les effets éventuels du supposé sorcier qui se serait occupé du cas de l’attaquant du Paris Saint-Germain. En attendant, le PSG a repris sa marche en avant à moins d'une semaine désormais des débuts des champions de France en Ligue des champions, ce sera contre la Juventus au Parc des Princes.