Pogba veut la peau de Mbappé, il aurait des preuves

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'affaire qui oppose Mathias et Paul Pogba semble prendre une tournure pour le moins incroyable. Le frère aîné de la star tricolore prétend toujours que le champion du monde 2018 souhaite le pire pour Kylian Mbappé.

Depuis la première vidéo mise en ligne par Mathias Pogba, les événements s’enchaînent dans ce qui ressemble à une gigantesque affaire d’argent au sein d’une même famille. Si aux menaces de son frère de révéler des choses qui selon ce dernier sont inavouables, Paul Pogba a dégainé un communiqué de ses avocats en précisant qu’il avait porté plainte en France et en Italie pour menace et extorsion de fonds, l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Dimanche soir, on a ainsi appris que le joueur des Bleus et de la Juventus avait été menacé par des malfrats qui lui avaient réclamé 13 millions d’euros pour une soi-disant protection rapprochée, et qu’il avait la preuve que Mathias Pogba était dans le coup. De plus, lors d’une déposition devant la police, Paul Pogba aurait également affirmé que son frère faisait du chantage concernant Kylian Mbappé et un possible sort jeté par un sorcier sur le joueur du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France. Mathias Pogba n’en restait cependant pas là.

Kylian Mbappé marabouté par Paul Pogba ?

Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Via les réseaux sociaux, où il a cumulé des dizaines de milliers de followers, le frère de Paul Pogba a répété ses accusations, et surtout annoncé directement à Kylian Mbappé que son coéquipier chez les Bleus ne lui voulait pas que du bien. « Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! », a lancé un Mathias Pogba, visiblement déterminé à en découdre avec son frère, alors même que du côté de Turin on veut tourner la page et laisser la justice suivre son cours afin de savoir pourquoi cette situation est devenue explosive en si peu de temps. Car il y a quelques mois encore, les deux frangins Pogba étaient très proches.

Sans même parler de cette histoire de maraboutage de Kylian Mbappé à la demande de Paul Pogba, Jérôme Alonzo a reconnu qu'hélas le football engendrait ce genre de clash familial d'une violence inouïe. « De toutes générations confondues, nous avons tous été confrontés à des problèmes d'entourage. C’est un vrai fléau dans notre métier, dans le sport de haut-niveau en général, mais dans le football en particulier. On peut même se demander finalement si les problèmes physiques et psychologiques qu'ont connus ces joueurs récemment ne sont pas liés à ces affaires. Cela vous pompe énormément d'énergie au niveau des émotions négatives. C’est très dur, on doit dormir avec, on a peur d'en parler », a confié l'ancien gardien de but du PSG, désormais consultant pour France Info. Reste à savoir si Didier Deschamps peut sérieusement parler de cela avec Mbappé et Pogba, sachant que ces accusations sont totalement nébuleuses.