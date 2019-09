PSG : Le jeu de Paris est bidon, Neymar sauve Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain n’a pas réalisé un grand match sur la pelouse des Girondins de Bordeaux.

En difficulté collectivement depuis quelques semaines si l’on met de côté les matchs face au Real Madrid et Lyon, le club de la capitale s’en est encore remis à son sauveur du moment, Neymar, pour faire la différence et sauver les apparences. Mais pour Ludovic Obraniak, le manque de fluidité et de cohérence dans le jeu du Paris Saint-Germain commence à devenir embarrassant. Un changement est attendu par le consultant de RMC…

« Depuis le début de la saison, il y a peu d’équipes qui arrivent à dégager une identité forte dans leur jeu, et le Paris Saint-Germain en fait partie. Je n’arrive pas à analyser qu’est-ce qu’ils veulent faire. La lumière ne vient quasiment que de Neymar ! J’aimerais voir plus de choses, plus de maitrise et non un PSG qui est capable de perdre à domicile face à Reims (0-2). Qui ensuite n’arrive pas à enchainer et galère contre Bordeaux. Le PSG a plus de mal à mettre ses adversaires en difficulté que ces dernières années ! » a confié l’ancien milieu de terrain de Lille, pas loin de penser que le jeu de Paris se résume à donner le ballon à Neymar ces dernières semaines. Une anomalie à vite corriger…