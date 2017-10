PSG : Le Graët menace Tebas pour ses propos anti-PSG

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Mis à part pour Jean-Michel Aulas, qui a trouvé les propos de Javier Tebas plutôt captivants, la levée de bouclier est de mise après les violentes critiques du patron de la Ligue espagnole à l’encontre du PSG et de ses moyens financiers.

Depuis que le club de la capitale a réussi à faire venir Neymar, le dirigeant espagnol allume à tout-va, et a réussi à convaincre l’UEFA de diligenter une enquête express sur les comptes du club parisien, demandant même l’exclusion immédiate du PSG de la Ligue des Champions si tout n’était pas aux normes européennes. Cet acharnement commence à énerver en France, et notamment au plus haut niveau. Noël Le Graët a beau avoir comme soutien numéro 1 un certain Jean-Michel Aulas, le président de la FFF a profité d’une réunion à l’UEFA pour en toucher deux mots à son homologue espagnol.

Le dirigeant breton a ainsi interpellé en public Juan Luis Larrea, président de la fédération espagnole de football, en lui demandant de faire taire Tebas au sujet de ces attaques. Sans quoi, Le Graët a fait savoir qu’il se réservait le droit d’attaquer la Ligue espagnole devant les autorités compétentes, et de lui reprocher également toutes sortes d’agissements. Même si la Ligue est sous la tutelle de la fédération en Espagne, comme en France, il reste à savoir si cela suffira à calmer Tebas, qui s’offre à coups de déclarations pompeuses un nouveau costume de chevalier blanc de l’autre côté des Pyrénées, alors qu’il avait de gros problèmes d’images avec notamment son fanatisme affiché en faveur du Real Madrid…