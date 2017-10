PSG : Tebas cogne sur le PSG, Aulas veut (évidemment) l'écouter...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

Il aura fallu que Javier Tebas, le président de la Liga, en remette une couche ce lundi sur le Paris Saint-Germain, tout en admettant aussi que certains clubs espagnols avaient dépassé les bornes dans le passé, pour que Jean-Michel Aulas sorte de nouveau du bois. Ce lundi midi, le président de l'Olympique Lyonnais est entré dans la mêlé pour dire que l'avis du dirigeant espagnol, qui réclame une sanction immédiate pour le PSG en Ligue des champions, devait être pris en compte.

« Même si on n'est pas toujourS d'accord avec J Tebas , le Dg de LaLiga on devrait quand même écouter tous ensemble ? », affirme, via Twitter, Jean-Michel Aulas, qui adresse ce message aussi...au ministère française de sports. Des propos qui remettent évidemment de l'huile sur le feu, le patron de l'OL étant bien conscient que ses prises de position sur ce sujet sont toujours à même de déclencher des polémiques.