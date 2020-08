PSG : Le Final 8 c’est la Coupe du monde, Marquinhos kiffe

Dans : PSG.

Vainqueur de l’Atalanta Bergame en quart de finale, le PSG affrontera le RB Leipzig mardi soir en demi-finale de la Ligue des Champions.

La formule inédite de la compétition fait que le Paris Saint-Germain est à 90 minutes d’une finale de Ligue des Champions. Critiqué par certains qui regrettent les matchs aller-retour, le Final 8 avec des matchs secs fait le bonheur des joueurs du PSG. Et notamment de Marquinhos, lequel a indiqué dans une interview accordée à l’UEFA qu’il adorait cette formule, mise en place d’urgence à cause de la crise du Covid-19. Le défenseur brésilien a notamment fait savoir que ce format lui faisait penser aux compétitions internationales comme la Coupe du monde ou la Copa America.

« Cette compétition est différente depuis le début des quarts de finale. Étant donné les circonstances dans le monde, dans nos vies, je pense que remporter ce trophée après la longue pause dont nous sortons serait encore meilleur. Ces matches secs offrent énormément d'enthousiasme. C'est devenu comme une sorte de Coupe du monde. C'est la raison pour laquelle nous éprouvons autant de joie, autant d'enthousiasme. Bien sûr, l'objectif c'est de la gagner. Nous visons le trophée parce que nous sommes ambitieux. Mais nous sommes bien conscients que la route va être longue et difficile. Le confinement ? Je pense que ce fut vraiment un instant de réflexion pour tout le monde. Cela nous a forcés à apprécier les choses les plus simples dans la vie, les diverses choses que nous faisions avant sans vraiment y prêter attention. Rendre visite à un proche, prendre dans nos bras ce que nous aimons, maintenant nous devons être vraiment très attentifs à tout cela, vraiment » a indiqué le probable futur capitaine du PSG, dans un discours très posé et plutôt représentatif de la pensée générale des joueurs et des supporters de Paris.