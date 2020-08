PSG : Icardi détruit dans L’Equipe, direction le banc face à Leipzig

Dans : PSG.

Inquiétant face à Saint-Etienne puis Lyon, Mauro Icardi a totalement sombré face à l’Atalanta Bergame avec un match fantomatique.

Systématiquement aligné à la pointe de l’attaque parisienne par Thomas Tuchel, l’international argentin n’est pas certain de débuter la demi-finale contre Leipzig, mardi soir à Lisbonne. Et pour cause, Kylian Mbappé effectue son grand retour, au même titre qu’Angel Di Maria. Et les deux hommes postulent très clairement à une place dans le onze de départ, possiblement au détriment de l’ancien capitaine de l’Inter Milan. En proie au doute, Mauro Icardi ne doit surtout pas lire L’Equipe s’il espère retrouver un peu de confiance. Car dans les colonnes du quotidien national, le journaliste Damien Degorre n’y est pas allé avec le dos de la cuillère au moment de commenter les performances de l’avant-centre parisien.

« Mauro Icardi est un attaquant transparent depuis la reprise. Le PSG ne serait-il pas meilleur sans lui contre Leipzig ? Avec les retours de Di Maria et de Mbappé, l’interrogation est légitime. Vu de l’intérieur, en tout cas vu de ses coéquipiers, Icardi n’est pas un problème. Face à Leipzig, Tuchel aura besoin que son attaque percute et prenne la profondeur, tout ce dont Icardi est incapable en ce moment. Surtout, l’entraîneur n’aura pas nécessairement besoin d’un joueur de surface. En restant avec un milieu à trois, Tuchel permettrait à ses trois attaquants de ne pas trop défendre, même s’ils ne seraient pas totalement exemptés de repli » a balancé le journaliste, pour qui le Paris Saint-Germain est quasiment certain d’évoluer sans Mauro Icardi au coup d’envoi contre Leipzig. Le suiveur assidu de l’actualité francilienne mise sur un 4-3-3 avec Marquinhos, Paredes et Gueye pour épauler Di Maria, Neymar… et Mbappé, probable titulaire à la pointe de l’attaque.