PSG : Le deal masterclass de Leonardo pour faire venir Donnarumma

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Très présent pendant ce marché des transferts, Mino Raiola pourrait réaliser l’une des opérations les plus surprenantes de l’été entre deux de ses joueurs, dans deux des clubs où il est bien implanté.

En effet, Sky Italia annonce que le PSG et le Milan AC négocient actuellement un échange de gardien de but. Gigi Donnarumma, qui s’est vu promettre un poste de titulaire chez un grand d’Europe disputant la Ligue des Champions par son agent, a été proposé au Paris Saint-Germain. En échange, au lieu des 60 à 70 ME demandés par le Milan AC, le club de la capitale français pourrait envoyer Alphonse Areola en Lombardie, avec 20 ME en plus.

Les dirigeants italiens auraient accepté l’idée de cet échange, même si le deal est loin d’être fait. Le portier français n’a pas été informé de la possibilité de changer d’air et de perdre ainsi une possible place de titulaire qui semblait l’attendre à Paris. L’être au Milan AC, club prestigieux mais qui peine à revenir au sommet en Serie A, pourrait beaucoup moins le tenter. De son côté, Leonardo a déjà travaillé avec Mino Raiola sur le futur contrat de Donnarumma, et l’accord pourrait rapidement intervenir pour ce deal surprenant, et plutôt favorable au PSG s’il se confirme dans ces proportions.