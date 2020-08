PSG : Les Ultras pardonnent tout à Neymar

Dans : PSG.

Insultes à son encontre, propos grossiers sur sa famille, sifflets et quolibets, il y a un an, Neymar faisait son retour sous le maillot du PSG après avoir manqué son transfert au FC Barcelone.

Le torchon brulait et les supporters parisiens ne pouvaient plus le voir en peinture. Le Collectif Ultra Paris déclarait même que jamais Neymar ne serait une légende du PSG en raison de son manque de respect à l’institution. Le temps a passé, Neymar s’est montré décisif et irréprochable sur le plan du comportement, et à la veille de la finale de la Ligue des Champions, le grand pardon est effectué. Romain Mabille, leader du CUP, s’est ainsi épanché dans la presse brésilienne pour faire savoir que Neymar allait désormais recevoir les encouragements qu’il mérite.

« Nous remercions Neymar pour tout ce qu'il a fait pour le PSG, il aura ce qu'il mérite car nous lui sommes reconnaissants. On voit tous son attitude et on est heureux que ça se soit passé ainsi. On va lui redonner ce qu'il fait pour nous », a fait savoir Romain Mabille sur Esporte Interativo. Un changement d’attitude qui arrive donc à point nommé pour Neymar, qui a une occasion en or d’offrir au PSG le titre qu’il n’a jamais remporté dans son histoire. Pour l’accueil du public, ce n’est pas gagné avec la situation sanitaire et les limitations d’accueil, mais pour la première fois depuis plus d’un an, Neymar pourrait bien réentendre le Parc des Princes scander son nom et chanter sa chanson, ce qui était jusqu’à présent interdit chez les supporters du PSG.