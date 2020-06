PSG : Le coup de poker du Qatar, énorme offre pour Van Dijk

Dans : PSG.

Considéré unanimement comme le meilleur défenseur au monde à l’heure actuelle, Virgil Van Dijk avait même vu son nom être murmuré pour le Ballon d’Or 2019.

C’est dire si le central de Liverpool a eu une part prépondérante à la fois dans l’envolée de son équipe vers le titre qui lui tend désormais les bras, mais aussi sur le sacre en Ligue des Champions. De quoi faire saliver les clubs qui peuvent se payer un tel joueur, et le PSG en fait partie. The Sun révèle ainsi que le Paris SG a tenté un incroyable coup de poker avec une offre réellement ahurissante en faveur du musculeux néerlandais. Actuellement, Virgil Van Dijk gagne 10,5 ME par an. Depuis Doha au Qatar, le PSG a eu le feu vert pour effectuer une offre sur un contrat de cinq ans, pour un salaire de 16 ME par an en faveur du joueur des Reds. De quoi forcément faire tourner les têtes, mais pas pour le solide Van Dijk, qui a repoussé cette proposition, et a bouclé un nouveau deal avec Liverpool.

Ce dernier sera officialisé dans la fin de la saison, et surtout quand Liverpool empochera définitivement son titre de champion, ce qui semble à la fois inévitable, et très rapide quand la saison aura repris. L’international néerlandais n’a pas réussi à obtenir le même salaire, puisque l’accord avec les Reds porte sur cinq ans, à 13 ME l’année. Cela fait tout de même de lui un joueur mieux payé que Mohamed Salah, et le mieux payé de l’histoire de Liverpool. Dommage pour le PSG, qui aura tenté sa chance, même s’il reste à savoir si le club de la capitale française a vraiment eu une occasion, ou s’il a surtout servi à faire monter les enchères. En tout cas, le successeur de Thiago Silva ne sera pas Virgil Van Dijk, et il se murmure même qu’à Paris, personne ne pourrait être recruté à ce poste pour faire la place aux jeunes.