PSG : Thiago Silva a un plan parfait pour oublier Paris

Dans : PSG.

Après plusieurs semaines de tergiversations, le PSG a tranché. En fin de contrat à l’issue de la saison, Thiago Silva va quitter le club.

Un véritable coup dur pour le défenseur central de 35 ans, au club depuis sept ans et qui souhaitait plus que tout prolonger au PSG. Toutefois, l’international brésilien peut se consoler en se disant qu’il ne manque pas de courtisans au mercato. Régulièrement, son nom est associé à son ancien club de l’AC Milan. Mais selon les informations obtenues par le Daily Mail, c’est en Premier League qu’O Monstro pourrait rebondir avec un intérêt très prononcé de la part d’Everton.

Ancelotti souhaite le recruter à Everton

Une piste bien plus sexy qu’elle en a l’air au premier abord pour Thiago Silva puisque chez les Toffees, le Parisien retrouverait un certain Carlo Ancelotti, qu’il a côtoyé dans la capitale française en 2012 et 2013. Très ambitieux pour Everton, le manager italien souhaite renforcer sa défense centrale, où Michael Keane et Yerry Mina n’ont pas réellement donné satisfaction cette saison. Ainsi, c’est plusieurs gros coups que le club britannique, extrêmement riche, souhaiterait réaliser sur le marché des transferts. Thiago Silva est donc pisté, au même titre qu’un autre ancien du PSG en la personne d’Adrien Rabiot. Deux pistes « made in Ancelotti » qui pourraient bien prendre de l’épaisseur au fur et à mesure des semaines. A moins que Thiago Siva ne privilégie un retour en Italie, où il s’est épanoui de longues années avant de prendre la direction du Paris Saint-Germain au tout début de l’ère QSI.