PSG : Le coup de folie que prépare Mino Raiola au mercato

Agent d'Alphonse Areola mais aussi de Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola a une petite idée derrière la tête pour le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain.

En concurrence avec Gianluigi Buffon cette saison du côté du club de la capitale française, Alphonse Areola ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde n'a pas encore prolongé son bail au PSG, alors qu'un accord pour un nouveau contrat de quatre ans était proche ces dernières semaines. Sauf que la récente gestion de la hiérarchie au poste de gardien dictée par Thomas Tuchel ne semble plus plaire au portier de 25 ans, qui est désormais le numéro deux derrière Buffon. Autant dire qu'il attend de voir l'évolution de sa situation avant de signer un nouveau bail... ou pas.

Une situation qu'apprécie Mino Raiola, son agent faisant tout son possible pour convaincre Areola de quitter Paris afin de rejoindre le Milan AC gratuitement l'été prochain, selon Calciomercato. Un deal potentiellement gagnant-gagnant, vu que l'homme d'affaires promet d'offrir Gianluigi Donnarumma sur un plateau au PSG, en contrepartie. Sauf que ceci aura forcément un prix pour Paris, sachant que le Milan réclame 60 millions d'euros pour lâcher sa pépite de 19 ans. Si rien n'est encore défini à ce poste à Paris en vue de la saison prochaine, sachant que Buffon a encore une année en option et que Trapp pourrait revenir de prêt depuis Francfort, le PSG va devoir trancher rapidement, surtout pour Areola. Pas simple avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête à cause du fair-play financier de l'UEFA...