PSG : Le clash Rabiot, les quatre conséquences qui font mal

Dans : PSG, Mercato.

D’un coup de marteau, Antero Henrique a brisé la glace ce lundi dans le dossier Adrien Rabiot.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, lassé par cette situation, a expliqué que le milieu de terrain avait décidé de ne pas prolonger son contrat au sein de son club formateur, et donc de partir libre à la fin de la saison. Une déclaration qui confirme bien la tendance, voir un joueur refuser toutes les propositions à l’approche de la fin de son engagement n’étant en général pas bon signe du tout. Cette sortie médiatique qui étale ce cas de figure sur la place publique, a de nombreuses conséquences.

Sportivement tout d’abord, car Adrien Rabiot pourrait bien avoir fait sa dernière apparition sous le maillot du PSG la semaine dernière face à l’Etoile Rouge de Belgrade. « Cette situation pour le joueur aura d’ailleurs une conséquence très claire : il restera sur le banc pour une durée indéterminée », a fait savoir le directeur sportif portugais. Autrement dit, l’international français a de grandes chances d’être mis au placard jusqu’à la fin de la saison.

Le dossier Rabiot déclencheur du mercato

Une décision prise avant le mois de janvier et qui aurait pour but de forcer le joueur à partir au mercato, histoire, deuxième conséquence, de ne pas voir le PSG laisser filer un joueur à forte valeur marchande pour zéro euro. Mais étant donné l’entêtement du clan Rabiot dans ce dossier, les chances de le voir changer d’avis sont bien maigres, et tant pis pour les finances parisiennes.

Troisième conséquence, Thomas Tuchel, qui avait déjà demandé un renfort au milieu de terrain l’été dernier, va désormais devoir absolument récupérer un joueur dans ce secteur de jeu. Rabiot au placard, Lassana Diarra totalement zappé, il serait suicidaire d’entamer la deuxième partie de saison avec aussi peu de joueurs dans l’entrejeu.

Enfin, sur un plan plus personnel, Adrien Rabiot va peut-être pouvoir désormais s’exprimer sur cette situation qui détériore un peu plus son image. Celle-ci avait été écornée par sa décision de ne pas se mettre à disposition des Bleus pour le Mondial, et ce refus de prolonger malgré les efforts du PSG (au niveau du temps de jeu, du poste et du salaire) a fini par lasser même ses derniers soutiens au Paris SG. Un vrai divorce dont personne ne semble gagnant, même si le champion de France a fini par prendre les devants histoire de ne pas voir son autorité être totalement sapée.