PSG : Youcef Atal approché par le Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Etincelant lors du récent match nul obtenu par l'OGC Nice au Parc des Princes contre le PSG, Youcef Atal a visiblement tapé dans l'oeil de Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique. En effet, ce lundi soir, France Football affirme que le Paris Saint-Germain regarde de très près la situation du latéral international algérien du Gym. Et l'hebdo footballistique de préciser que les responsables du Paris SG ont approché l'entourage du défenseur de 22 ans, lequel pourrait remplacer Thomas Meunier, sur le départ, et Dani Alves.

« Paris doit faire vite sur ce dossier car le profil d'Atal, percutant, fiable et en pleine ascension, a de quoi attirer l'oeil. L'Atlético pense sérieusement à lui, tout comme plusieurs clubs anglais. Côté italien, il y a aussi l'Inter Milan, mais aussi Naples, lesquels ont, eux aussi, discuté de visu avec le clan Atal », précise France Football. Lié jusqu'en 2023 avec l'OGC Nice, Youcef Atal a actuellement une valeur autour de 18ME mais sa future participation à la CAN pourrait faire exploser ce tarif si le défenseur se met en valeur, tout comme il l'a fait cette saison avec le club azuréen. Autrement dit, le Paris Saint-Germain va devoir faire vite s'il veut s'offrir Youcef Atal sans avoir à signer un chèque colossal.