PSG : Le clan Cavani brise le silence sur la piste Atlético Madrid

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Gentiment poussé vers la sortie par Thomas Tuchel et par Antero Henrique, Edinson Cavani a de grandes chances de faire ses valises au mercato. En effet, l’international uruguayen est très convoité et à un an de la fin de son contrat, il pourrait rapporter gros au club parisien. D’autant que les prétendants sont nombreux : Manchester United et Naples sont intéressés. Mais le favori pour recruter « El Matador », c’est bel et bien l’Atlético de Madrid. D’autant que selon la Cadena SER, un accord de principe est intervenu entre le joueur et le club espagnol.

Néanmoins, difficile d’affirmer avec certitude que Cavani sera un joueur de l’Atlético de Madrid la saison prochaine. Car selon le média, cette opération dépend avant tout de l’éventuel transfert de Diego Costa, annoncé sur le départ ces dernières semaines. Et surtout, le clan du joueur a démenti dans la journée de mardi cette information venue d'Espagne. « Il n’y a aucun contact ni aucune discussion, ni avec l’Atlético de Madrid, ni avec aucun autre club », a fait savoir son conseiller au Parisien. De quoi calmer les rumeurs, même si le clan de l’Uruguayen ne peut pas ignorer les offres extérieures, surtout si l’attaquant revient de vacances avec un statut de joueur remplaçant et un Kylian Mbappé en avant-centre. Dès lors, le PSG pourrait tout de même l’inciter à regarder ce qu’on lui propose ailleurs.