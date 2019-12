PSG : Le clan Cavani annonce des discussions avec le club idéal

Dans : PSG.

Simple remplaçant depuis son retour de blessure, Edinson Cavani devrait quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain. Un sérieux prétendant a pris une longueur d’avance pour l’accueillir.

Plus les matchs passent et plus Edinson Cavani (32 ans) semble se diriger vers la sortie. Ce mercredi, l’attaquant bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain était de nouveau remplaçant contre Nantes (2-0), lui qui a dû attendre la 87e minute pour entrer et recevoir l’ovation du Parc des Princes. A priori, l’amour du public ne suffira pas pour convaincre la direction de lui offrir une prolongation. C’est pourquoi l’Uruguayen et son entourage sont à l’écoute des propositions. A commencer par celle de l’Atlético Madrid qui le convoite depuis plusieurs années.

« L'Atlético nous a appelés pour faire part de son intérêt pour Edi et l’été prochain, il pourrait y aller, a confié un proche du Matador au média As. Il y a de l'intérêt, mais nous n'avons pas encore parlé de chiffres. Nous sommes à l'aube d'une négociation. L’Atlético est un grand club et une bonne option pour le joueur qui aime l'idée pour plusieurs raisons : la grandeur du club lui-même, la Ligue espagnole, qui est l'une des plus puissantes au monde, parce qu’il pourrait jouer la Ligue des Champions, et pour la langue... »

Cet hiver, ce sera compliqué

« L'Atlético n'est pas le seul club intéressé, mais c'est l'un des plus attractifs, a ajouté le membre de l’entourage de Cavani. Il conviendrait parfaitement à l’Atlético, parce que l’équipe travaillerait pour qu’il fasse ce qu’il fait de mieux : marquer des buts. Au PSG, lors de ses sept saisons, c’est ce qui lui a manqué, que l'équipe travaille pour lui, qu'il y ait un projet autour de lui. Mais un transfert cet hiver sera difficile parce que l'Atlético devra négocier avec le PSG. » De toute façon, l’ancien Napolitain voudra sûrement aller au bout de son contrat pour négocier le meilleur bail possible avec son prochain club.