PSG : Le cadeau de Noël du mercato ? Un ancien de l’OM à 33 ME !

Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain ne peut plus se permettre de bricoler sur le marché des transferts.

Thomas Tuchel, qui ne compte plus sur Lassana Diarra et voit désormais son club être en plein clash avec Adrien Rabiot, a besoin d’un milieu de terrain défensif pour se renforcer en vue de la deuxième partie de saison. Les dirigeants étudient déjà de premières pistes, et un nouveau nom est désormais de sortie. Selon The Sun, le PSG est prêt à passer à l’action pour faire revenir en France Mario Lemina. L’ancien grand espoir du FC Lorient s’était fait remarquer sous le maillot de l’Olympique de Marseille, avant de filer à la Juventus, sans parvenir à totalement s’y imposer.

Désormais à Southampton, dans les bas-fonds de la Premier League, le Franco-Gabonais pourrait effectuer un rebond colossal. En effet, le journal anglais assure que le PSG est prêt à mettre 33 ME afin de convaincre les Saints de lâcher leur milieu de terrain. Le club anglais ferait ainsi une bonne opération après l’avoir acheté pour deux fois moins cher en 2017, tandis que Paris récupèrerait un élément encore jeune (25 ans), toujours très actif et qui enchaine les titularisations avec Southampton depuis plus d’un an. De plus, cette somme copieuse mais pas vertigineuse, n’empêcherait pas le club de la capitale de passer à l’assaut dans ce domaine de jeu sur de plus gros dossiers en fin de saison.