PSG : Icardi en mode pieds carrés, il prend cher

Dans : PSG.

Titulaire à la pointe de l’attaque du PSG contre Montpellier mercredi soir (2-2), Mauro Icardi a cruellement manqué d’efficacité.

Plus en jambes que face à Manchester City une semaine plus tôt en Ligue des Champions, l’international argentin est apparu plus disponible pour ses coéquipiers. Plus actif, il s’est logiquement créé davantage d’occasions. Mais son manque d’efficacité peut agacer Mauricio Pochettino dans la mesure où si l’Argentin avait été plus tueur, le PSG aurait très certainement évité la séance de tirs au but. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a ainsi infligé à Mauro Icardi la plus mauvaise note pour un joueur du PSG à Montpellier avec 4/10.

« Transparent et franchement inquiétant au retour face à Manchester City, l'Argentin est apparu, pour la première fois depuis longtemps, inspiré et impliqué dans le jeu. Avec une volonté de décrocher et de mettre de la vitesse dans l'animation offensive. Son jeu de remises fut précis, comme sur le premier but ou sur la frappe de Florenzi (15e). Mais l'Argentin, audacieux sur ce ballon qu'il laisse passer entre ses jambes pour Sarabia (59e), aurait dû être plus efficace. Un attaquant de sa classe ne peut manquer son duel face à Bertaud (28e), cette tentative de près (49e) ou ce ballon bouillant en fin de match détourné par Hilton (90e+2) » juge le quotidien national au sujet de Mauro Icardi.

Deux autres joueurs du PSG ont écopé de la même note : Pablo Sarabia, rarement utilisé ces dernières semaines et qui n’a pas brillé face au MHSC ainsi qu’Alessandro Florenzi. A la rue face à Manchester City en Ligue des Champions il y a une semaine et remplaçant face à Rennes ce week-end, l’international italien a encore livré un match décevant. De toute évidence, il est temps que la saison se termine pour le joueur prêté par l’AS Roma, que le Paris SG ne devrait pas conservé à l’issue de la saison malgré un début de championnat prometteur.