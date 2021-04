PSG : Le bon plan gratuit, Paris cible Lucas Vazquez

Dans : PSG.

Désireux de renforcer l’effectif du PSG à moindre coût, Leonardo et Mauricio Pochettino ont coché le nom de Lucas Vazquez au mercato.

Remplaçant aux yeux de Zinedine Zidane lorsque l’effectif du Real Madrid est au complet, Lucas Vazquez a enchaîné les matchs cette saison. Profitant des absences régulières d’Eden Hazard et de Dani Carvajal, le très polyvalent Espagnol de 29 ans a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues (2 buts, 8 passes décisives). Excellent contre Liverpool en Ligue des Champions puis face au FC Barcelone dans le Clasico, le couteau suisse du Real Madrid s’est malheureusement blessé au niveau des ligaments et pourrait manquer la fin de la saison. Cela signifie qu’il pourrait ne plus jamais porter le maillot du Real Madrid dans la mesure où son contrat expire en juin et que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre son entourage et Florentino Pérez.

Une situation idéale pour le Bayern Munich, dont les dirigeants aimeraient recruter Lucas Vazquez, reconnu dans le vestiaire du Real Madrid comme un exemple de professionnalisme. A en croire les informations obtenues par le journal AS, le Paris Saint-Germain s’est également renseigné, sans que l’on sache encore à quel poste Mauricio Pochettino aimerait le faire évoluer, en attaque ou davantage dans un rôle de latéral droit. On le sait, le PSG ne retiendra pas Colin Dagba ni Thilo Kehrer lors du prochain mercato, et cherche un sérieux concurrent au très offensif Alessandro Florenzi. Avec un joueur tel que Lucas Vazquez, le Paris SG recruterait un joueur au profil similaire à celui de l’Italien, excellent en attaque mais peu rigoureux défensivement. Reste maintenant à voir si Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et Mauricio Pochettino trouveront les arguments pour convaincre Lucas Vazquez face au Bayern Munich et surtout, si l’Espagnol a une chance de finalement prolonger en faveur du Real Madrid.