PSG : Le Barça fait une offre ridicule à Neymar, c'est un test !

Le FC Barcelone tente de savoir si Neymar veut réellement quitter le PSG et rentrer au bercail. Pour cela, une offre avec un salaire revu à la baisse est évoquée.

Actuellement confiné au Brésil, Neymar se montre sérieux et travailleur. Dans la lignée de ses dernières semaines passées à Paris, où le numéro 10 avait affiché ses ambitions en Ligue des Champions, avant de démontrer sur le terrain qu’il était bien l’élément clé de son équipe dans les grands moments. Cette forme affichée a visiblement fait saliver le FC Barcelone, qui continue de parler d’un éventuel retour du Brésilien. Et quand ce ne sont pas les dirigeants qui évoquent le sujet, c’est la presse locale. Mundo Deportivo aborde ce mardi le sujet sensible des contrats, avec un aveu rare. En effet, le Barça ne fait pas du tout le poids face au PSG en ce qui concerne le salaire que le champion d’Espagne est capable de proposer. Pour prolonger sa star, le Qatar est prêt à lui faire un pont d’or et lui garantir un salaire augmenté, lui qui est déjà de loin le mieux payé du club. Neymar pourrait ainsi passer à 38 ME par an !

De son côté, le Barça envisage de… baisser le salaire de l’ancien prodige de Santos. L’idée serait de lui offrir un contrat de 20 ME, avec des bonus et une augmentation copieuse à chaque saison supplémentaire passée dans les rangs catalans. En plus de cela, il faudrait trouver un accord pour les différents procès en cours entre les deux parties, avec le versement d’une compensation en faveur de Neymar pour arrondir les angles. Pas de quoi atteindre les sommets de son salaire parisien. Autrement dit, comme le fait comprendre le journal catalan, cette offre servirait surtout à savoir si Neymar a réellement l’intention et l’envie de rejouer avec Lionel Messi dans les années à venir. Si c’était le cas, alors l’économie réalisée sur son salaire permettrait de présenter une offre plus conséquente au PSG, et ainsi faire en sorte de favoriser son retour. Un scénario qui ne risque pas de faire rêver le Brésilien, déjà agacé de voir que le FC Barcelone n’avait pas fait de gros efforts pour le faire revenir l’été dernier.