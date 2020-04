PSG : Neymar payé 38ME par an, le Qatar hausse le ton !

Dans : PSG.

Déterminé à prolonger Neymar, l'Emir du Qatar aurait accepté de faire du joueur brésilien du PSG le footballeur le mieux payé du monde.

Depuis quelques jours, les rumeurs sont divergentes au sujet de l’intérêt du FC Barcelone pour Neymar. Car si certains médias espagnols affirment que le joueur brésilien du PSG est la cible numéro 1 du Barça, d’autres affirment le contraire, faisant de Neymar un plan B et même C du club catalan. Mais selon Nicolo Schira, spécialiste du mercato, pendant que le cas Neymar agite le mercato espagnol, du côté du Paris Saint-Germain la prolongation de contrat de la star de la Selaçao est toujours la priorité numéro 1, avec évidemment celle de Kylian Mbappé. Et pour réussir à convaincre le clan Neymar que continuer au-delà de 2022 au PSG était une bonne idée, Leonardo, aurait reçu de l’Emir du Qatar, seul maître dans ce dossier, le feu vert pour offrir au joueur brésilien un salaire de 38ME, lequel ferait de Neymar le footballeur le mieux payé au monde.

Actuellement, Neymar empoche un peu plus de 35ME par an, et même si cette augmentation semble « relativement » faible, elle va durer jusqu’en 2025. Autrement dit, dès la reprise de la saison prochaine, s’il accepte de signer ce nouveau contrat à 38ME par an et s’il va jusqu’au bout, le Brésilien empochera un total 190ME au Paris Saint-Germain. De quoi forcément donner le tournis, surtout en cette période où les salaires pourraient être revus à la baisse compte tenu des soucis énormes provoqués par l’arrêt du football en raison de l’épidémie de coronavirus. Du côté de Doha, et dans la perspective du Mondial 2022, on ne dépensera probablement plus des sommes folles au mercato, mais on tient à conserver les stars que sont Neymar et Kylian Mbappé.