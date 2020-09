PSG : La valeur de Mbappé en baisse, Paris en alerte !

Dans : PSG.

Considéré comme le joueur le plus cher du monde, Kylian Mbappé va descendre dans les estimations au fil du temps. La faute à sa situation contractuelle avec le PSG.

Chaque année, les transferts battent des records. Des prix démentiels devenus habituels qui devraient néanmoins se faire plus rares en raison de la crise liée au coronavirus. Dans les prochaines années, voire l’été prochain, Kylian Mbappé entrera une seconde fois (son transfert de Monaco à Paris en 2017 avait été fixé à 180 ME) dans le cercle des joueurs dont la valeur atteint les neufs chiffres. Le prix du joueur parisien va cependant baisser progressivement jusqu’à l’été prochain et cela s'explique facilement. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé et se rapproche tout doucement de sa dernière année de contrat. Un danger pour le PSG et une aubaine pour le Real Madrid et Liverpool, favoris pour recruter le champion du monde.

Explications de Raffaele Poli, patron de l’Observatoire du football du CIES. « Sans prolongation, en janvier déjà il va certainement être dépassé par de jeunes joueurs qui montent comme Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 21 ans, valeur estimée à 171 ME), Alphonso Davies (Bayern, 19 ans, 136 ME) ou Erling Haaland (Dortmund, 20 ans, 108 ME). Même s’il continue de performer au mieux, sans prolongation, sa valeur va inévitablement descendre, jusqu’à 150 ME ou même moins », a-t-il émis pour L’Équipe. Scénario assez surprenant pour le joueur qui, actuellement, est considéré comme le plus cher du monde. Un montant qui oscille entre 180 ME par Transfermarkt, 200 ME pour le cabinet d’audit KPMG et 242 ME pour l’Observatoire du football du CIES. La valeur de Mbappé est sur la pente descendante, seul le PSG peut contrer cette trajectoire en prolongeant sa pépite.