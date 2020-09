PSG : Mbappé a tout prévu, ça fait peur au Qatar

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé en faveur du Paris Saint-Germain.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation commence à devenir très inquiétante pour les dirigeants parisiens. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont fait de la prolongation du Français leur priorité. Mais selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, ils ne sont pas prêts d’arriver à leurs fins, dans la mesure où « rien n’indique » que Kylian Mbappé acceptera de signer un nouveau bail en faveur du champion de France en titre. Un constat d’autant plus vrai que dans le plan de carrière du natif de Paris, le PSG y est perçu comme une étape intermédiaire avant le départ pour un géant d’Europe.

Liverpool et le Real Madrid veulent Mbappé

Et toujours selon le quotidien national, deux clubs sont plus que jamais intéressés par la perspective de recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Bien évidemment, le Real Madrid reste le très grand favori, d’autant plus que l’attaquant des Bleus est un grand admirateur de Zinedine Zidane, sans aucun doute l’atout charme du Real Madrid dans ce dossier. Seulement, les Merengue devront composer avec la concurrence de Liverpool, dont l’entraîneur Jürgen Klopp a également la cote auprès de Kylian Mbappé et de sa famille. Plus globalement, Liverpool a toutes ses chances dans la mesure où dès 2017, les Reds avaient tenté de recruter celui qui portait alors les couleurs de l'AS Monaco. Assurément, ce sera donc un duel à trois entre le Paris SG, le Real Madrid et Liverpool qui va animer le mercato en 2021. Car pour le quotidien, Manchester City, la Juventus Turin ou encore le Bayern Munich ne sont pas des candidats crédibles à la signature de Kylian Mbappé, dont l’avenir risque de faire passer quelques nuits blanches à l’Emir du Qatar et à Nasser Al-Khelaïfi dans les semaines à venir…