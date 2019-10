PSG : La tuile, Neymar se blesse avec le Brésil !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Coup dur pour le Brésil et le Paris Saint-Germain. Titulaire lors du match entre le Brésil et le Nigéria ce dimanche après-midi en amical, Neymar a quitté ses partenaires dès la douzième minute de jeu. La star du PSG, visiblement touchée à la cuisse gauche, a immédiatement demandé le changement et a ainsi été remplacé par Philippe Coutinho. La fédération brésilienne devrait officiellement communiquer dans les prochaines heures pour éclaircir la situation médicale de Neymar, mais cette nouvelle représente assurément un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain alors que les matchs vont s’enchaîner dans les prochaines semaines et que Kylian Mbappé est déjà out…