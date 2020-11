PSG : La trahison de Neymar, Leonardo va tomber de haut

Dans : PSG.

Totalement épanoui au Paris Saint-Germain, Neymar accepte de prolonger son contrat dans la capitale. C’est du moins la version donnée à ses dirigeants et à la presse française.

A cause de la polémique sur la vraie ville de foot en France, on oublierait presque les autres déclarations de Leonardo cette semaine. Dans son échange avec les supporters, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a aussi abordé des sujets importants comme la possible prolongation de Neymar. Le dirigeant a en effet entamé des discussions avec l’entourage de son meneur de jeu, que plusieurs sources français décrivent comme épanoui et prêt à s’installer sur la durée dans la capitale. Mais de son côté, le quotidien catalan Sport tient une version complètement opposée.

Selon nos confrères, l’international brésilien ferait toujours son maximum pour revenir au FC Barcelone, qui aurait pu boucler son transfert cet été sans la crise sanitaire. Le numéro 10 parisien n’aurait donc aucune intention de prolonger et envisagerait de mettre la pression à un an de la fin de son bail l’été prochain. En attendant, les candidats à la présidence du Barça l’auraient sondé en vue d’un retour possible sous certaines conditions. Le vice-champion d’Espagne doit encore et toujours diminuer sa masse salariale et enregistrer au moins un départ important, comme celui du Français Ousmane Dembélé. Autant dire que rien n’est fait, ce qui expliquerait pourquoi Neymar joue un double jeu auprès du PSG. Le bras de fer peut commencer, même si du côté barcelonais, on reste très mal placé financièrement et sportivement pour attirer le Brésilien, qui voit bien que Lionel Messi est en train de préparer ses valises.