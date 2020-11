PSG : Neymar et Paris, la prolongation acceptée à « 70% »

Dans : PSG.

A moins de deux ans de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Neymar semble désormais proche de prolonger. Les feux passent tous au vert.

Bien malin celui qui au mercato 2019 aurait parié qu’un an plus tard, Neymar était en cours de valider une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Car c’est désormais une évidence, non seulement la star brésilienne ne veut plus du tout rejoindre le FC Barcelone, alors qu’il avait tout faire pour y parvenir l’été dernier, mais en plus Neymar semble proche de signer pour quelques saisons supplémentaires avec le club de la capitale. Et si Leonardo a confié mardi qu’effectivement les discussions avançaient avec les stars du PSG, et donc Neymar, plusieurs médias confirment que ce dernier, actuellement avec la Seleçao, est très proche de dire oui à Paris, où son contrat actuel se termine en juin 2022. Après Le Parisien, c’est Téléfoot qui annonce que le dossier a très avancé entre les deux camps.

« Il n’y a pas encore eu de rendez-vous ou des discussions vraiment officielles. Mais il y a une position qui est importante, c’est celle du joueur. Les années précédents, on parlait d’un petit malaise, de Neymar qui ne se plaisait pas à Paris. Aujourd’hui, la situation est totalement différente, car Neymar est très heureux à Paris. Il se voit bien continuer dans cette nouvelle aventure. On a tendance à plutôt positive, d’après nos informations il y 70% de chance qu’il prolonge au Paris Saint-Germain », a indiqué la chaîne Téléfoot, qui pense que les supporters du PSG n'ont pas réellement à craindre une mauvaise surprise dans cette prolongation de Neymar. Reste que la star brésilienne a parfois eu des positions qui changeaient rapidement et brutalement, mais le Paris Saint-Germain a quand même un gros atout, à savoir être un des rares à pouvoir payer à Neymar un salaire de 36ME par an.