PSG : La star n°1 du Paris SG c'est Mbappé, pas Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un triplé contre l’AS Monaco dimanche soir en clôture de la 33e journée, Kylian Mbappé a égalé le record de Jean-Pierre Papin, lequel avait inscrit 30 buts en Ligue 1 en 1990. Rien de bien surprenant pour le consultant de beIN SPORTS, lequel assiste avec admiration à la trajectoire fulgurante du natif de Bondy. Interrogé par Le Parisien, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a vanté les qualités de l’international français, le considérant carrément comme l’arme offensive n°1 du PSG… devant Neymar.

« Mbappé, il joue souvent, parce qu’il y a beaucoup de blessés. La véritable arme du PSG, ce n’est pas Neymar, c’est lui. On pouvait s’en douter. Même si Neymar est galactique, la vraie star du PSG, c’est Mbappé. Depuis deux ans, Neymar réalise des coups d’éclat parfois fabuleux, mais Mbappé est là tout le temps. Je n’ai jamais compris pourquoi on le faisait jouer sur un côté. Parce qu’il va très vite et fait des différences, sans doute. Mais il aime tellement la profondeur… Et dans ce registre, on n’est jamais aussi dangereux que dans l’axe. Il est capable de partir de la droite, de la gauche, il n’a pas de poste fixe, mais à chaque fois, c’est la même limonade : une feinte, une accélération, et adieu ! » a confié Jean-Pierre Papin, pour qui Kylian Mbappé est assurément l’avenir du PSG mais également de l’Equipe de France au poste d’attaquant axial. Thomas Tuchel et Didier Deschamps sont prévenus…