PSG : La révolution Messi, Mbappé est choqué

Par Guillaume Conte

Une semaine après son arrivée au Camp des Loges, Lionel Messi laisse toujours sans voix les supporters parisiens, mais aussi les joueurs du PSG.

L’ancien numéro 10 du Barça bouleverse tout au sein du groupe de Mauricio Pochettino. Encore loin de sa forme optimale, et bien que beaucoup plus discret qu’un certain Sergio Ramos par exemple, La Pulga a marqué de son empreinte les premiers entraînements du PSG, où il a pu se mettre en valeur. L’Equipe s’est penchée sur ces derniers jours et la manière dont son arrivée a été vécue. C’est tout un club qui s’est plié en quatre pour répondre aux demandes et présenter son meilleur visage afin que les débuts très suivis, aux quatre coins du monde, de Lionel Messi, se déroulent du mieux possible. Au niveau sécurité, des drones s’envolent même à l’arrivée de Lionel Messi, pour s’assurer qu’il n’y a pas de débordements ou de tentatives d’intrusion dans les abords du centre d’entraineur de Saint-Germain-en-Laye.

La Dream Team fait saliver tout le monde

Une preuve que le PSG a changé de dimension avec cette signature d’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Le regard des autres a changé, et c’est aussi le cas pour certains jeunes. Avec cette arrivée, impossible pour certains éléments de quitter le Paris SG alors qu’une Dream Team est en train de se monter. Même si les chances d’avoir des minutes de temps de jeu sont maigres pour les seconds couteaux, tout le monde veut croquer sa part du gâteau.

Messi, Ramos, Hakimi, Wijnal en plus de Ney, Mbappé, Di Maria etc… personne va vouloir partir incroyable 😂😂🔴🔵 — Miloud KOTBI (@miloudkotbi) August 18, 2021

« Il y a des joueurs qui se posaient des questions sur leur avenir et qui sont influencés par l'arrivée de Messi. Ils se disent : "C'est peut-être l'année pour la Ligue des champions. Je veux faire partie de cette équipe, comme le Real des Galactiques, le Barça de Guardiola, ou le Milan des années 90, qui peut marquer l’histoire.’», explique ainsi un proche du groupe dans les colonnes de L’Equipe. Un changement d’approche qui vaut aussi pour Kylian Mbappé ? Impossible à dire, mais l’attaquant parisien ne pourra pas se plaindre que les dirigeants n’ont pas tout fait pour renforcer l’équipe. En tout cas, s’il a parfois été fait remarquer que l’ancien monégasque était assez peu prolixe au sujet de l’arrivée de l’Argentin, le fait de pouvoir échanger le ballon avec lui à l’entrainement le fait saliver en vue des matchs.

A ses amis qui lui demandaient si l’Argentin faisait un tel effet avec le ballon au pied, le champion du monde s’est esclaffé : « Les gars, c'est Messi », a répondu un Kylian Mbappé qui a visiblement des étoiles dans les yeux à l’idée de combiner bientôt avec le sextuple Ballon d’Or. Un discours qui n’est pas celui d’un joueur sur le départ, même si la presse espagnole l’envoie toujours régulièrement du côté du Real Madrid. Mais pour le moment, pour voir les anciennes (Neymar, Sergio Ramos, Messi) et peut-être futures (Mbappé) stars de la Liga, c’est du côté du Paris Saint-Germain qu’il faut se tourner pour cette saison 2021-2022.