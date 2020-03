PSG : La rage anti-Paris SG, Pierre Ménès est atterré

Dans : PSG.

Dans des conditions exceptionnelles, le PSG a sorti le match qu’il fallait pour éliminer le Borussia Dortmund, et mettre fin à cette fameuse malédiction des 1/8e de finale.

Revoilà le club de la capitale qualifié pour les quarts de finale, et il s’agit de la première fois depuis 2016. Bien évidemment, les supporters sont aux anges. Atteindre les quarts de finale n’est pas leur objectif final, mais les déceptions s’étaient tellement enchainées depuis trois ans, que le pire était craint vues les circonstances. Mais le PSG n’est pas tombé cette fois-ci, et si ce ne fut pas forcément un grand match, il a su mettre les ingrédients collectifs pour s’imposer. Mais l’actualité internationale a vite repris le dessus, sachant que le Paris SG ne pourra peut-être pas continuer son aventure jusqu’au bout. En effet, les matchs de Ligue des Champions, et plus concrètement les rencontres sportives, sont remises en cause avec les annulations à tout-va et les cas de Coronavirus qui se multiplient. Les décisions des instances et des gouvernements dicteront les évènements, mais ce que Pierre Ménès ne supporte pas, ce sont les moqueries, principalement sur les réseaux, des supporters, qui espèrent voir la Ligue des Champions être annulée, maintenant que le PSG est qualifié.

Paris se qualifie pour les quarts et certains ne parlent voire souhaitent l’annulation de la LDC. On en est à quel point de haine et de connerie la? — Pierre Ménès (@PierreMenes) 12 mars 2020

« Paris se qualifie pour les quarts et certains ne parlent voire souhaitent l’annulation de la LDC. On en est à quel point de haine et de connerie la? », a pesté le consultant de Canal+, qui sait bien qu’il ne peut pas lutter contre les rageux des réseaux sociaux, qui s’étaient habitués à se gargariser à ce moment de la saison. Mais il est vrai qu’une éventuelle annulation de la Ligue des Champions sonnerait comme une véritable malédiction pour le PSG.