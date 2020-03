Coronavirus : La Juventus infectée, la Ligue des Champions annulée ?

Dans : Ligue des Champions.

Les informations pleuvent ces dernières heures au sujet de la pandémie de Coronavirus, et ses conséquences sur les rencontres de football.

Cela peut paraitre bien secondaire, mais le calendrier sportif aura bien du mal à tenir le coup à l’allure où vont les choses. Dans moins d’une semaine, doit avoir lieu la rencontre retour entre la Juventus et Lyon. Au coeur d’une Italie totalement confinée, cette rencontre semblait déjà improbable. Mais l’UEFA et les deux clubs concernés l’avaient maintenu malgré tout à huis-clos. Mais ce mercredi soir, dans un premier temps, le gouvernement italien a annoncé la fermeture de tous les commerces et activités non indispensables, en dehors des pharmacies et des supermarchés. Autant dire qu’une rencontre de football n’entre pas dans le cadre du vital. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, la Juventus a annoncé avoir un joueur, Daniele Rugani en l’occurence, atteint par le Coronavirus.



Résultat, le club piémontais a immédiatement mis ses joueurs en quarantaine, et l’Inter Milan en a fait de même, les deux clubs s’étant rencontrés le week-end dernier. Délicat d’imaginer les joueurs de la Juventus sur le terrain comme si de rien n’était ce mardi, surtout que l’OL, qui a également affronté l’équipe turinoise au match aller, pourrait lui aussi devoir surveiller ses joueurs désormais. Impossible désormais pour l’UEFA de faire la sourde oreille et d’espérer que la compétition se déroule à huis-clos, l’ensemble de la logistique autour du match devenant particulièrement complexe à gérer. C’est pourquoi le journal espagnol AS annonce que l’UEFA pourrait dès ce jeudi annoncer la suspension à durée indéterminée de la Ligue des Champions, une première dans son histoire, et peut-être une annulation pure et simple de l’épreuve si la situation devait perdurer.