PSG : La question de Tallaron qui fait craquer Tuchel

Magnifique match ce dimanche soir entre le PSG et l’AS Monaco, qui a débouché sur un match nul 3-3. Cela a aussi eu des conséquences dans l'après-match.

Personne ne méritait de perdre ce match où les occasions se sont succédées, et où, malgré l’ampleur du score, les gardiens ont aussi été inspirés. Forcément, du côté du PSG, cela va remettre en cause les certitudes au sujet de la tactique à adopter pour les matchs face à des adversaires de haut niveau, comme le Borussia Dortmund dans un mois. C’est ce qu’a demandé Olivier Tallaron après la rencontre à Thomas Tuchel, avec une réponse de l’entraîneur allemand qui tient à aller à l’encontre des supposées certitudes que le PSG pourrait avoir concernant l’utilisation des quatre de devants.

« Vous savez bien qu’on a pris trois buts, l’équipe ne pouvait pas être équilibrée. Allez, une autre question. Si l’équipe peut quand même jouer avec quatre joueurs offensifs ? On a gagné plusieurs fois en jouant très bien en 4-4-2. Tout le monde a dit, ‘le PSG a trouvé sa tactique, ce sera celle-là contre Dortmund’. Qui a dit que l’on n’avait rien trouvé encore, qu’on réfléchissait toujours, que personne ne peut être sûr comme ça ? C’est vous, ou c’est moi ? Oui, c’est moi. Maintenant, on prend trois buts, et tout le monde va dire :’oui, ce n’est pas bien de jouer comme ça contre Dortmund’. Moi je l’ai toujours dit, on travaille encore, on réfléchit toujours. Tous les matchs me donnent à réfléchir, même quand on gagne 6-0 et que tout le monde dit ‘vous avez trouvé votre équipe type’. Qu’on joue en 4-4-2, en 4-3-3, ou en 4-1-4-1, c’est pas la question. C’est comment on joue, comment on protège la couverture etc... Là c’était un bon test contre une équipe très forte. C’est un match pour améliorer. On va l’analyser. On gagne huit fois de suite et tout le monde nous dit ‘il a trouvé, il a trouvé son système’. Et on fait une fois 3-3, et la question c’est ‘ouh la la, le 4-4-2, c’est pas sûr’. C’est incroyable », a lancé un Thomas Tuchel qui a fait comprendre avec un grand sourire qu’il en avait bien marre de ce débat sur son système tactique à un mois d’un match.